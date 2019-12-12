МЗС Німеччини назвав "втручанням" санкції США щодо Nord Stream 2

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас розцінює як тиск санкції США, спрямовані проти компаній, причетних до будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Про це він заявив 12 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не в США. Ми принципово відкидаємо зовнішнє втручання та санкції з екстериторіальними наслідками», - заявив Маас.

Напередодні речниця Міністерства економіки та енергетики ФРН Беате Барон заявила, що Берлін відкидає екстериторіальні санкції.

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Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США більшістю голосів схвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, який передбачає військову допомогу Україні та санкції щодо компаній, які будують російські газопроводи в обхід України. Санкції можуть бути накладені на трубопрокладальні судна, а також на іноземних громадян, які мають стосунок до роботи цих суден. Газопровід Nord Stream 2 названий у законопроєкті «інструментом примусу та політичного тиск», який шкодить трансатлантичним зв’язкам.

фото: dpa