В Офісі Президента подякували США за санкції проти Nord Stream 2

Україна висловила вдячність Сполученим Штатам Америки за підтримку санкцій проти будівництва “Північного потоку-2”.

Про це повідомляється на сторінці Офісу Президента у Twitter.

“Україна вдячна за 337 голосів на підтримку санкцій щодо будівництва “Північного потоку-2”. Це - політичний проєкт, який підриває енергетичну безпеку Європи”, - зазначили в ОП.

Як повідомлялося, Палата представників США переважною більшістю голосів ухвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, яким передбачені санкції щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".