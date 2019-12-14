В аеропорту Стамбула вилучили 1,7 тонни наркотиків

Рекордний обсяг наркотиків – 1,7 тонни – виявили правоохоронці в ході спецоперації у вантажному терміналі аеропорту «Стамбул».

Про це повідомили в управлінні митного контролю летовища, передає кореспондент Укрінформу.

«У вантажному терміналі аеропорту «Стамбул» було вилучено вантаж наркотиків вагою

1700 кілограмів», - поінформували митники.

Як зазначається, це найбільша партія наркотичних речовин, виявлених у цьому аеропорту.

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Проводиться розслідування з метою з’ясування походження нелегального вантажу, а також його можливого отримувача.