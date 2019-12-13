У Польщі згадали річницю введення військового стану

У Польщі 13 грудня відзначили 38-му річницю запровадження військового стану комуністичним режимом Ярузельського.

Як зазначив в п’ятницю у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда, події 1981 року були оголошенням війни польському народу з боку комуністичного режиму країни, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Cьогодні – особливий день, – 38-ма річниця введення військового стану. Як говорили упродовж цих 38 років поляки, 13 грудня 1981 року – це річниця початку ярузельсько-польської війни, що означає, фактично, оголошення війни польському народові з боку Войцеха Ярузельського і комуністичного режиму РП ”, - зазначив Дуда.

Він наголосив, що події 80-х років відкинули Польщу в розвитку. За словами Дуди, якби профспілкове об’єднання “Солідарність” перемогло на початку 80-х років, то Польщі вдалося б уникнути багатьох трагічних моментів в історії країни.

Дуда наголосив, що військовий стан був спробою “остаточного поневолення поляків, зіштовхування польського народу і суспільства зі шляху до свободи”.

Як відомо, військовий стан було введено у Польщі тогочасною комуністичною владою на чолі з генералом Войцехом Ярузельським 13 грудня 1981 року для посилення боротьби з незалежним профспілковим об'єднанням "Солідарність". Він діяв до липня 1983 року.

Згодом Ярузельський та його прибічники наголошували, що цей крок був необхідністю, аби уникнути інтервенції до Польщі радянських військ. Водночас польські історики рішуче відкидають цей аргумент як причину для запровадження військового стану.

Фото: PAP/Piotr Nowak