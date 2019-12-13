Туреччина передала послу США реакцію на “вірменську” резолюцію - ЗМІ

Посла США в Туреччині Девіда Саттерфілда викликали до Міністерства закордонних справ через ухвалену вчора резолюцію Сенату щодо геноциду вірмен.

Про це інформують турецькі ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заступник міністра закордонних справ Седат Онал передав послу США в Туреччині Девіду Саттерфілду реакцію Туреччини на ухвалене вчора рішення Сенату США", - вказано у повідомленнях.

Як відомо, зранку МЗС Туреччини оприлюднило заяву, в якій розкритикувала визнання Сенатом США геноциду вірмен у 1915 році.

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12 грудня Верхня палата американського Конгресу ухвалила резолюцію, у якій офіційно визнала геноцид вірменського народу в Османській імперії. У Палаті представників подібна резолюція була ухвалена раніше більшістю голосів – 405 проти 11.