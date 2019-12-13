На президентських виборах в Алжирі переміг експрем'єр

Колишній прем'єр-міністр Алжиру Абдельмаджид Теббоун здобув перемогу на президентських виборах.

Про це повідомляє АР.

«Абдельмаджид Теббоун, колишній прем'єр-міністр і прибічник впливового командувача армії Алжиру, обраний новим президентом країни», - йдеться у повідомленні.

74-річний Абдельмаджид Теббоун був обраний 58,15% голосів.

У 2017 році Теббоун деякий час обіймав посаду прем'єр-міністра при колишньому президенті Абдельазизі Бутефліку, який був відсторонений від влади в квітні під час протестного руху за демократію.

Напередодні Алжирський суд постановив посадити на тривалі терміни двох колишніх прем'єр-міністрів країни - Ахмеда Уях'ю і Абдельмалека Селляля - через гучне корупційне розслідування.

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