На президентських виборах в Алжирі переміг експрем'єр
Укрінформ
Колишній прем'єр-міністр Алжиру Абдельмаджид Теббоун здобув перемогу на президентських виборах.
Про це повідомляє АР.
«Абдельмаджид Теббоун, колишній прем'єр-міністр і прибічник впливового командувача армії Алжиру, обраний новим президентом країни», - йдеться у повідомленні.
74-річний Абдельмаджид Теббоун був обраний 58,15% голосів.
У 2017 році Теббоун деякий час обіймав посаду прем'єр-міністра при колишньому президенті Абдельазизі Бутефліку, який був відсторонений від влади в квітні під час протестного руху за демократію.
Напередодні Алжирський суд постановив посадити на тривалі терміни двох колишніх прем'єр-міністрів країни - Ахмеда Уях'ю і Абдельмалека Селляля - через гучне корупційне розслідування.
Фото: Getty Images