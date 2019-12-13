Пожежу на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" гасили добу, є загиблі

Пожежу, що виникла в четвер, 12 грудня, на єдиному російському важкому авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", було ліквідовано вранці в п'ятницю.

Про це повідомив ТАСС керівник Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов.

"Загасили повністю у районі восьмої ранку", - сказав Рахманов.

Комісія ОСК почала розслідування причин пожежі, повідомили агентству в пресслужбі корпорації.

Російські ЗМІ також повідомляють, що тривають пошуки зниклого офіцера.

Як повідомлялося, в четвер уранці почалася пожежа на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов", який з 2018 року проходить ремонт в Мурманську на 35-му судноремонтному заводі ОСК. Площа пожежі сягала 600 квадратних метрів. При ліквідації пожежі загинув офіцер служби живучості корабля, триває пошук ще одного офіцера. Крім того, як повідомили у пресслужбі Північного флоту, при гасінні пожежі на авіаносці продуктами горіння отруїлися 10 військових, їм надано медичну допомогу.

За фактом загоряння на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" порушено справу за ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні будівельних або інших робіт). Причиною пожежі міг стати людський чинник, повідомив керівник ОСК Рахманов. "Інцидент стався при виконанні регламентних узгоджених зварювальних робіт. Сталося потрапляння окалини на нижні палуби. У зв'язку з наявністю демонтованого обладнання і пожежонебезпечних рідин на цій палубі сталося локальне загоряння", - сказав Рахманов.

Держконтракт з центром судноремонту "Звездочка" на відновлення технічної готовності і модернізацію авіаносця військові уклали в квітні 2018 року. ОСК обіцяла повернути авіаносець до складу ВМФ у 2020 році.

Корабель почали ремонтувати після того, як у лютому 2017 року він повернувся до Сєвероморська з Середземного моря, де брав участь у військових операціях у Сирії. За час цього походу "Адмірал Кузнєцов", за офіційними даними, втратив два палубні винищувачі. Журналісти відзначали, що в поході крейсер дуже димів.

Держконтракт з центром судноремонту "Звездочка" на відновлення технічної готовності і модернізацію авіаносця був укладений у квітні 2018 року. Представники ВМФ говорили, що корабель має отримати морської варіант комплексу ППО "Панцирь", нові котли, насоси і нові польотні системи.

Уже під час ремонту, коли "Адмірал Кузнєцов" виходив з плавучого дока 82-го судноремонтного заводу в Рослякові, в ніч на 30 жовтня 2018 року плавдок затонув. Один з кранів дока впав на палубу авіаносця. У Мінпромторзі тоді заявили, що на кораблі отримали незначні пошкодження корпусні конструкції вище ватерлінії.

У червні 2019 року головком ВМФ Росії адмірал Микола Євменов говорив, що флот розраховує отримати авіаносець у 2021 році після модернізації і що ремонт йде за графіком. У грудні президент ОСК Рахманов також говорив, що ремонт йде за графіком і буде завершений вчасно, але назвав 2022 рік. Пізніше він уточнив, що кораблю знадобився додатковий ремонт головних турбін енергетичної установки.