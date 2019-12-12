В Росії підводний човен не доплив до свого останнього “порту приписки”

Виведений зі складу Тихоокеанського флоту дизельний підводний човен частково затонув по дорозі на утилізацію у Приморському краї.

Про це повідомив "Інтерфакс" з посиланням на пресслужбу Федерального агентства морського і річкового транспорту РФ.

«О першій годині ночі в четвер надійшло повідомлення про те, що в Примор'ї під час буксирування на утилізацію виведеного зі складу Тихоокеанського флоту дизельного підводного човна неподалік від затоки Схід сталося торкання дна кормовою частиною підводного човна. При цьому носова частина залишилася в надводному положенні», - сказали в пресслужбі.

Там відзначили, що людей і пального на борту підводного човна немає, будь-які загрози відсутні. Інцидент стався по дорозі з Владивостока в Находку в місці, де глибина становить 47 метрів. При цьому довжина самої субмарини - 72 метри.

Зазначається, що буксир "Лазурит" Моррятслужби відразу ж після того, що сталося, став на якір і очікує рішення Тихоокеанського флоту про направлення до аварійної субмарини спеціального судна для організації аварійних і суднопідіймальних робіт.

У свою чергу відділ інформації Тихоокеанського флоту повідомив, що частково затонулий дизельний підводний човен був виведений зі складу Тихоокеанського флоту (ТОФ) в 2013 році і знаходився у відстої.

Уточнюється, що корпус субмарини був переданий у власність металопереробному заводу "Аскона" в листопаді 2019 року. Це підприємство і проводило буксирування підводного човна на утилізацію в порт Находка, повідомляє флот.

Поінформоване джерело повідомило агентству, що власники поки що не зверталися в ТОФ за допомогою у підніманні човна.