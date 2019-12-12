В Росії загорівся авіаносець "Адмірал Кузнєцов", є жертви

На російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов", який знаходиться на ремонті, сталася пожежа, є жертви.

Про це повідомило інформоване джерело "Інтерфаксу".

«Постраждала одна людина, зникло троє, шістьох врятували. Троє людей, які зникли, знаходилися в трюмі в момент займання», - сказало джерело.

За його словами, встановити зв'язок зі зниклими людьми не вдається.

За попередніми даними, пожежа почалася під час робіт у першому енерговідсіку на другій палубі. Площа займання спочатку становила 20 квадратних метрів, потім зросла до 120 кв. м. За словами співрозмовника агентства, горить дизельне паливо.

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Корабель почали ремонтувати після того, як у лютому 2017 року він повернувся у Сєвєроморськ із Середземного моря, де брав участь у військових операціях у Сирії. За час цього походу "Адмірал Кузнєцов", за офіційними даними, втратив два палубні винищувачі. Журналісти зазначали, що в поході крейсер сильно димів.

Держконтракт з центром судноремонту "Зірочка" на відновлення технічної готовності і модернізацію авіаносця був укладений у квітні 2018 року. Представники ВМФ говорили, що корабель має отримати морський варіант комплексу ППО "Панцир", нові котли, насоси і нові польотні системи.

Уже під час ремонту, коли "Адмірал Кузнєцов" виходив з плавучого дока 82-го судноремонтного заводу в Рослякові, в ніч на 30 жовтня 2018 року плавдок затонув. Один з кранів доку впав на палубу авіаносця. У Мінпромторгу тоді заявили, що на кораблі отримали незначні пошкодження корпусні конструкції вище ватерлінії.

У червні 2019 року головком ВМФ Росії адмірал Микола Євменов говорив, що флот розраховує отримати авіаносець у 2021 році після модернізації і що ремонт йде за графіком. У грудні президент Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов також говорив, що ремонт йде за графіком і буде завершено вчастно, але назвав 2022 рік. Пізніше він уточнив, що кораблю знадобився додатковий ремонт головних турбін енергетичної установки.