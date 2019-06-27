У Росії після аварійної посадки загорівся літак, є загиблі

У Росії після аварійної посадки загорівся літак, є загиблі

Укрінформ
Екіпаж Ан-24 після посадки в Нижнєангарську (Росія) не зміг утримати літак в межах аеродрому через відмову двигуна.

Про це повідомив "Інтерфаксу" джерело.

"Після посадки екіпаж втратив контроль над двигуном, так як він відмовив. Літак викотився за межі ЗПС і зіткнувся з очисними спорудами", - сказав джерело. Пізніше воно уточнило, що двигун відмовив ще в повітрі.

Джерело в службі швидкої допомоги повідомив виданню, що при аварії загинули командир екіпажу і бортмеханік.

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Загинули два члени екіпажу, постраждали до семи осіб. Всього на борту перебувало до 42 пасажирів.

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