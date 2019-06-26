У Туреччині продовжили заборону на польоти для Boeing 737 Max

Авіакомпанія Turkish Airlines вирішила цього літа залишити 24 літаки типу Boeing 737 Max “приземленими” через відсутність дозволу на польоти від Управління цивільної авіації Туреччини.

Про це повідомляє Daily Sabah із посиланням на заяву авіакомпанії.

“Turkish Airlines повідомила, що її літаки Boeing 737 Max залишаться “приземленими” цього літа, що призведе до скасування кількох рейсів”, - йдеться у повідомленні.

В авіакомпанії додали, що 24 літаки Boeing 737 Max не можуть літати без відповідного дозволу Управління цивільної авіації Туреччини.

У Turkish Airlines також зауважили, що через їхнє рішення будуть скасовані кілька рейсів, які раніше були заплановані.

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Зазначається, що турецький авіаперевізник має у своєму повітряному флоті 11 літаків типу 737 Max 8 і один 737 Max 9, ще 12 літаків типу Boeing 737 Max були замовлені в американській компанії.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року літак Boeing 737 Max 8 зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинули 189 осіб. А у березні 2019 року в результаті катастрофи літака Boeing 737 Max в Ефіопії загинули 157 осіб.

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Після цих інцидентів майже всі країни запровадили заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.