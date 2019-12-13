"Чому завжди США?": Трамп каже, що ЄС має більше допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що Європейський Союз міг би більше допомагати Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Я також постійно запитую: "Чому Німеччина, Франція й інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони найбільші бенефіціари. Чому це завжди (повинні робити. - ред.) старі, добрі США?", - написав Трамп.

Він також додав, що демократи та ліві в США ніколи не згадують про це "на своїх фальшивих слуханнях".

Раніше демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Трампа.

Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Для того, аби відсторонити президента США від посади за процедурою імпічменту, необхідні голоси 2/3 сенаторів (67 голосів). Проте нині у Сенаті республіканці мають більшість, тому ймовірність, що Трамп невдовзі припинить виконувати повноваження президента, поки що невисока.

Фото: The White House