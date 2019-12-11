Трамп досі переконаний, що ФБР "шпигувало" за ним під час виборів

Попри висновки розслідування генерального інспектора Мінюсту США, що "російське розслідування" ФБР щодо виборів 2016 року не було політично упередженим чи мотивованим, президент Трамп продовжує заявляти, що ФБР його переслідувало.

Відповідний допис він розмістив у середу на офіційній Twitter-сторінці.

"Вони (ФБР – ред.) шпигували за мною!"- написав Трамп, пославшись при цьому на висловлювання телеведучого Джеральдо Рів'єра, який висловив думку, що в Бюро на той час начебто існувала "неформальна купка змовників", які хотіли повалити президента Трампа.

They spied on my campaign! https://t.co/sOotkhk5fw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019

Таким чином, глава Білого дому віддав перевагу висловлюванням улюбленого телеведучого, а не офіційним висновкам розслідування Мінюсту, якого сам же і домагався. Президент США розмістив свій допис у момент, коли генеральний інспектор міністерства Майкл Горовіц свідчив у контрольованому республіканцями Сенаті за результатами розслідування.

Саме Горовіц під час слухань заперечив, що розслідування ФБР можна вважати "шпигунством", або "незаконним" чи "несанкціонованим", як називає це президент США.