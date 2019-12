Трамп досі переконаний, що ФБР "шпигувало" за ним під час виборів

Відповідний допис він розмістив у середу на офіційній Twitter-сторінці.

"Вони (ФБР – ред.) шпигували за мною!"- написав Трамп, пославшись при цьому на висловлювання телеведучого Джеральдо Рів'єра, який висловив думку, що в Бюро на той час начебто існувала "неформальна купка змовників", які хотіли повалити президента Трампа.

They spied on my campaign! https://t.co/sOotkhk5fw