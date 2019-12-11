Трамп досі переконаний, що ФБР "шпигувало" за ним під час виборів
Відповідний допис він розмістив у середу на офіційній Twitter-сторінці.
"Вони (ФБР – ред.) шпигували за мною!"- написав Трамп, пославшись при цьому на висловлювання телеведучого Джеральдо Рів'єра, який висловив думку, що в Бюро на той час начебто існувала "неформальна купка змовників", які хотіли повалити президента Трампа.
They spied on my campaign! https://t.co/sOotkhk5fw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2019
Таким чином, глава Білого дому віддав перевагу висловлюванням улюбленого телеведучого, а не офіційним висновкам розслідування Мінюсту, якого сам же і домагався. Президент США розмістив свій допис у момент, коли генеральний інспектор міністерства Майкл Горовіц свідчив у контрольованому республіканцями Сенаті за результатами розслідування.
Саме Горовіц під час слухань заперечив, що розслідування ФБР можна вважати "шпигунством", або "незаконним" чи "несанкціонованим", як називає це президент США.