Мін'юст США не знайшов "політики" у розслідуванні Мюллера

Міністерство юстиції США після проведення внутрішнього вивчення причин, які спонукали розслідування ФБР щодо втручання Росії у президентські вибори в США, не знайшло "жодних політичних упереджень" з боку правоохоронців, про які заявляв президент Трамп.

Про це йдеться у звіті Генерального інспектора Мін'юсту Майкла Горовіца на понад 400 сторінках, оприлюдненому в понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"ФБР створило та підтвердило свою репутацію як одного з провідних правоохоронних органів у світі, значною мірою завдяки традиціям професіоналізму, неупередженості, аполітичного підходу в забезпеченні правопорядку, а також дотримання детально визначеної політики, практики й норм. Саме ці якості знадобилися ФБР, коли воно ініціювало й проводило розслідування "Crossfire Hurricane", - зазначається в доповіді.

При цьому підкреслюється, що у звіті не знайдено "документальних чи усних свідчень, які вказували би на політичні упередження чи неправильну мотивацію, що вплинули на рішення".

Водночас, Офіс генерального інспектора звернув увагу на недоліки щодо окремих аспектів розслідування, які назвав "серйозними". У цьому зв'язку, зокрема, згадується "недотримання ФБР власних стандартів точності та повноти" під час подання заявок на застосування Закону про нагляд за іноземними розвідками (FISA). Крім того, слідчі знайшли деякі процедурні порушення у діях ФБР стосовно колишнього працівника кампанії Дональда Трампа Картера Пейджа.

У звіті також зазначається, що ФБР мало підстави на прослуховування ексрадника Трампа. Крім того, в документі спростовуються заяви нинішнього глави Білого дому про те, що ФБР начебто незаконно шпигувало за його президентською кампанією.

"Офіс генерального інспектора вивчив понад 1 млн документів, які перебували в розпорядженні Міністерства юстиції та ФБР, а також провів понад 170 інтерв'ю, до яких були залучені понад 100 свідків", - зазначається в доповіді.

При цьому уточнюється, що серед опитаних були ексдиректор ФБР Джеймс Комі, колишня генпрокурор Лоретта Лінч, її заступники та інші високопоставлені представники Міністерства юстиції й ФБР. Крім того, слідчі опитали колишнього співробітника британської розвідки Крістофера Стіла, який фігурував серед свідків у розслідуванні з втручання Росії у президентські вибори в США.

Тим часом, керівник Мін'юсту, генеральний прокурор США Вільям Барр, призначений у лютому цього року президентом Трампом, оприлюднив заяву, яка суперечить деяким положенням, вказаним у звіті генерального інспектора Мінюсту.

"Звіт Генерального інспектора ясно свідчить, що ФБР розпочало нав'язливе розслідування президентської кампанії США на підставі найменших підозр, які, на мій погляд, були недостатніми для обґрунтування зроблених кроків", - наголосив Барр.

Розслідування ФБР щодо втручання росіян у президентські вибори в США з метою допомоги одному із кандидатів, відоме під кодовою назвою "Crossfire Hurricane", формально розпочалося в червні 2016 року. Воно включало, в тому числі, розслідування зв'язків з росіянами представників президентської кампанії Дональда Трампа.