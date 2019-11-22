Агент ФБР міг внести зміни у документ під час “російського розслідування” – ЗМІ

Колишній працівник ФБР міг внести зміни в документ під час розслідування щодо російського втручання у президентські вибори в США в 2016 році.

Ідеться про документ, що стосується схваленого судом стеження за радником президента Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії 2016 року, повідомляє CNN з посиланням на джерела.

“Очікується, що цей висновок (інформація про зміни в документі — ред.) стане частиною звіту генерального інспектора Міністерства юстиції Майкла Горовіца щодо намагань ФБР отримати ордери згідно із Актом про негласне спостереження в цілях зовнішньої розвідки (FISA) за Картером Пейджем, колишнім помічником Трампа під час його передвиборчої кампанії 2016 року. Горовіц опублікує звіт наступного місяця (9 грудня — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Горовіц передав докази щодо нібито зміненого документа федеральному прокурору Джону Дерхему, призначеному генеральним прокурором Вільямом Барром для проведення широкого розслідування щодо законності справи про можливе російське втручання у вибори президента США.

За словами співрозмовників, слідчі Горовіца провели понад 100 опитувань свідків. Під час такого інтерв'ю один зі свідків визнав зміну документа.

Невідомо, яку роль зіграв змінений документ в розслідуванні ФБР "російської справи" і чи вплинула вона на отримання ордера в рамках FISA на стеження. Водночас зазначається, що зміни у документі були суттєвими.

Міністерство юстиції та генеральний інспектор від коментарів відмовилися, повідомляє CNN.

Телеканал зазначає, що така підробка в документах з розслідування щодо ймовірних зв'язків команди Трампа з РФ лише підживлює звинувачення президента США і його союзників в тому, що ФБР допустив правопорушення при розслідуванні "російської справи".

Як повідомляв Укрінформ, 24 березня генеральний прокурор США Вільям Барр оприлюднив короткий звіт на чотирьох сторінках про результати "російського" розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. У висновках, зокрема, було підтверджено втручання Росії в президентські вибори в США шляхом зламу серверів Демократичної партії, а також впливу на аудиторію через соцмережі. Натомість, як зазначив Барр, розслідування не знайшло достатньо доказів щодо змови з росіянами або обструкції правосуддю.

Водночас, у оприлюдненому повному звіті Мюллера були наведені епізоди, коли президент Трамп намагався звільнити спецпрокурора одразу після його призначення та перевести розслідування в іншу площину. Однак усі його накази ігнорувалися оточенням у Білому домі, що, зрештою, і врятувало президента від звинувачень у перешкоджанні слідству.