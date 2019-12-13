Офіційна Анкара розкритикувала визнання Сенатом США геноциду вірмен у 1915 році.

Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Резолюція, прийнята Сенатом США 12 грудня 2019 року щодо подій 1915 року, позбавлена історичної поінформованості та будь-якої правової бази. Сама резолюція не має юридичного та правового підґрунтя. Ця резолюція Сенату є одним із ганебних прикладів політизації історії. Однак ті, хто експлуатують історію, нехтуючи фактами заради своїх політичних інтересів, ніколи не досягнуть своїх цілей», - вказано в заяві.

У МЗС також назвали резолюцію спробою зашкодити розвитку турецько-американських відносин та запевнили, що Туреччина не змінить своїх позицій.

«Зусилля Туреччини щодо захисту своїх життєво важливих інтересів у регіоні рішуче продовжуватимуться, незважаючи на такі несправедливі та нетактовні рішення», - вказали у МЗС Туреччини.

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Як відомо, 12 грудня Верхня палата американського Конгресу прийняла резолюцію, у якій офіційно визнала геноцид вірменського народу в Османській імперії. У Палаті представників подібна резолюція була ухвалена раніше більшістю голосів – 405 проти 11.

Такі кроки Конгрес США здійснює на тлі погіршення відносин між Вашингтоном і Анкарою після купівлі турецьким урядом російських систем ППО С-400, що суперечить концепції членства в НАТО, а також контрактам із продажу американських літаків F-35. Крім того, американські законодавці засудили наступ турецьких сил на півночі Сирії з метою винищення курдських формувань, які були союзниками США в боротьбі проти ІДІЛ. Напередодні Комітет з питань міжнародних відносин Сенату США схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією Анкари у Сирії.

Фото: АА