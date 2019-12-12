ООН евакуювала 72 біженців із Лівії до Румунії

Із Лівії до Румунії були доправлені 72 біженці для подальшого розселення у Європі.

Про це заявили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців, пише Xinhua.

“Протягом останніх кількох днів 72 біженці із Еритреї, Сомалі та Сирії були евакуйовані з Лівії до Надзвичайного транзитного центру у Румунії”, - повідомили в УВКБ ООН.

У відомстві додали, що вивезені із Лівії біженці мають бути розселені у Норвегії ще до кінця цього року.

“УВКБ ООН підрахувало, що 4500 біженців й шукачів притулку нині перебувають у лівійських центрах утримання”, - йдеться у матеріалі.

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Як повідомлялося, тисячі незаконних мігрантів переважно із країн Африки намагаються перетнути Середземне море на шляху з Лівії до Європи, вони покидають країну через нестабільність після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році.