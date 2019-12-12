В Анталії через сильні дощі та вітер оголосили "червоний" рівень небезпеки

У провінції Анталія через сильні дощі та вітер оголосили «червоний», найвищий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Головне управління метеорології Туреччини, передає кореспондент Укрінформу.

"Очікується, що за добу в Анталії, Кемері, Серіку, Кумлуджі, Фініке випаде рекордна для цих регіонів кількість опадів. Існує загроза повеней. Також через сильні пориви вітру можливі руйнування", - повідомили метеорологи.

Також громадян попросили не виходити з дому без зайвої потреби.

Оголошений до опівдня четверга «червоний» рівень небезпеки – найвищий з можливих за прийнятою в країні класифікацією («зелений» – відсутність небезпеки, «жовтий» - середній рівень, «помаранчевий» - вищий, «червоний» - найвищий), що передбачає посилення чергування рятувальних служб, попередження громадян про необхідність не виходити з дому без потреби та інші заходи.

Підвищено рівні небезпеки й у сусідніх з провінцією Анталія регіонах. Зокрема «помаранчевий» рівень - у провінціях Муглата Бурдур та «жовтий» - у провінції Іспарта. «Жовтий» рівень небезпеки також оголошено в провінції Айдин, що на південному заході країни.