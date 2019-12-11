Швейцарія обрала президента на наступний рік
Про це повідомляє Swissinfo.
"Парламент також обрав Симонетту Соммаругу президентом Швейцарії на 2020 рік", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вибори відбулися 11 грудня на спільному засіданні двох палат Федеральних зборів (парламенту Швейцарії).
Крім того, парламент переобрав сімох членів Федеральної ради (уряду) на наступні чотири роки. Уряд знову складається з представників чотирьох великих партій, що представляють широкий спектр політичних сил Швейцарської Конфедерації - від лівих до правих.
Соммаруга у 2015 році вже обіймала посаду президента Швейцарії.
Як відомо, президент Швейцарії не є главою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Однак його голос є вирішальним при обговоренні поточних справ на Федеральній раді. Обирається на один рік парламентом з-поміж членів Федеральної ради, вищого органу виконавчої влади, і володіє по перевазі представницькими функціями.
Фото: Ti-Press