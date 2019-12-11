Швейцарія обрала президента на наступний рік

Міністр навколишнього середовища, транспорту, енергетики і зв'язку Швейцарії Симонетта Соммаруга, що представляє в уряді Соціал-демократичну партію, вдруге обрана президентом країни на 2020 рік.

Про це повідомляє Swissinfo.

"Парламент також обрав Симонетту Соммаругу президентом Швейцарії на 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вибори відбулися 11 грудня на спільному засіданні двох палат Федеральних зборів (парламенту Швейцарії).

Крім того, парламент переобрав сімох членів Федеральної ради (уряду) на наступні чотири роки. Уряд знову складається з представників чотирьох великих партій, що представляють широкий спектр політичних сил Швейцарської Конфедерації - від лівих до правих.

Соммаруга у 2015 році вже обіймала посаду президента Швейцарії.

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Як відомо, президент Швейцарії не є главою держави, оскільки ці функції виконують колективно всі члени Федеральної ради. Однак його голос є вирішальним при обговоренні поточних справ на Федеральній раді. Обирається на один рік парламентом з-поміж членів Федеральної ради, вищого органу виконавчої влади, і володіє по перевазі представницькими функціями.

Фото: Ti-Press