Київ та Берн підписали заяву про співробітництво
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Я сподіваюсь, що наша зустріч започаткує взаємовигідні відносини між Києвом та Берном. Адже для України можливість співробітництва з таким економічно розвиненим містом, політичним центром Швейцарії, містом – еталоном високої якості життя – це, зокрема, сигнал, що ми на правильному шляху», – наголосив Кличко.
Мер Києва розповів, що за останніх п’ять років Україна досягла прогресу на шляху до європейського співтовариства.
«Ми докладаємо значних зусиль, аби зламати стару і неефективну систему, зокрема і в управлінні містом. Це складно. Але ми змінюємо столицю – впроваджуємо сучасні технології. Робимо міське управління технологічним і прозорим», – пояснив Кличко.
Він зазначив, що Київ – перше «розумне» місто в Україні. І якщо держава сьогодні тільки розробляє концепцію країни в смартфоні, столиця розвиває цифрову інфраструктуру вже 4 роки. І Київ також готовий ділитися своїм досвідом. Так, в столиці працює багато електронних сервісів та «розумних» технологій.
Також, за рахунок міського бюджету здійснюється капітальний ремонт доріг та будівництво мостів, шкіл і дитячих садочків, оновлення парків, реконструкція лікарень та закупівля медичного обладнання, сучасного громадського транспорту.
«Це колосальний обсяг роботи і прогрес у розвитку міста. Та нам ще багато потрібно зробити. І особистим викликом для себе я вважаю добудову Подільсько-Воскресенського мосту, що ми плануємо завершити до кінця наступного року. Це, по-перше, значно розвантажить інші мости, які сполучають лівий та правий береги міста. А, по-друге, дозволить нам реалізувати проєкт із будівництва і запуску ще однієї гілки метро – на Троєщину», – додав він.
Кличко зауважив, що і Київ, і Україна не впоралися б із тими викликами, що постали перед ними, без допомоги і підтримки європейських друзів і партнерів.
«Важливим для України та Києва, зокрема, є розвиток партнерства зі Швейцарією та містом Берн. А підписання нашої спільної заяви про співпрацю буде важливим кроком для встановлення взаємовигідних відносин на благо мешканців та розвитку наших міст», – підкреслив мер Києва.
У спільній заяві йдеться, що Берн та Київ зіштовхуються зі схожими проблемами у сферах містобудування, будівництва, транспорту, охорони навколишнього середовища, економіки і технологій, організації роботи адміністрацій, охорони здоров’я, політики на ринку праці, професійної підготовки, освіти, молоді та спорту. Тому налаштовані на обмін інформацією про проєкти та досвідом успішного їх втілення і на ефективну співпрацю задля подальшого розвитку Києва та Берну.