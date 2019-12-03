Кличко запевняє, що наступного року е-квиток працюватиме без збоїв

У наступному році електронний квиток, який нині впроваджується у громадському транспорті Києва, буде працювати ефективно і без збоїв.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади в 2019 році, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Електронний квиток у тестовому режимі ми вже впроваджуємо і переконаний в тому, що в наступному році він буде працювати ефективно і без збоїв”, - сказав Кличко.

Мер визнав, що при впровадженні єдиного електронного квитка є складнощі.

«Є деякі складнощі, які ми виправляємо в процесі роботи. В Києві вже встановили 600 автоматів для придбання та поповнення пасажирами Kyiv Smart Card та реалізували понад 230 тисяч карток”, - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, запуск електронного квитка, який був запланований на 1 листопада цього року, перенесли на квітень 2020 року.