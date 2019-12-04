У Києві цьогоріч оновили 16 мостів і шляхопроводів - Кличко

У 2019 році у столиці було оновлено 16 мостів і шляхопроводів, якими ніхто не займався протягом десятиліть.

Про це повідомив Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади у 2019 році, передає кореспондент Укрінформу.

"Особливу увагу ми в цьому році приділили мостам. Більшість із них не ремонтували з часу введення в експлуатацію... Ми оновили 16 мостів і шляхопроводів та 830 проїздів і прибудинкових територій. Їх не оновлювали десятки років", - наголосив мер столиці.

Кличко зазначив, що вже закінчується відбудова Шулявського шляхопроводу. За його словами, також активізувалося будівництво Подільсько-Воскресенського мосту - автомобільне сполучення по ньому планується відкрити вже до кінця наступного року.

Окрім того, міський голова додав, що за останні чотири роки у столиці було оновлено понад 900 кілометрів доріг.