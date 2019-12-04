У Києві цьогоріч оновили 16 мостів і шляхопроводів - Кличко
Про це повідомив Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади у 2019 році, передає кореспондент Укрінформу.
"Особливу увагу ми в цьому році приділили мостам. Більшість із них не ремонтували з часу введення в експлуатацію... Ми оновили 16 мостів і шляхопроводів та 830 проїздів і прибудинкових територій. Їх не оновлювали десятки років", - наголосив мер столиці.
Кличко зазначив, що вже закінчується відбудова Шулявського шляхопроводу. За його словами, також активізувалося будівництво Подільсько-Воскресенського мосту - автомобільне сполучення по ньому планується відкрити вже до кінця наступного року.
Окрім того, міський голова додав, що за останні чотири роки у столиці було оновлено понад 900 кілометрів доріг.