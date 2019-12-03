Кличко сказав, на що Київ найбільше витрачав у цьому році

У порівнянні з 2018 роком доходи у столиці збільшилися на 3 млрд гривень.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час звіту про роботу столичної влади у 2019 році, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У порівнянні з 2018 роком доходи збільшилися на 3 млрд гривень. Загалом у 2019 році ми отримали 60 млрд гривень", - сказав він.

Кличко зазначив, що у 2019 році найбільше коштів було спрямовано на освіту, культуру, соціальний захист та спорт.

За його словами, найбільше зросло фінансування освіти - ця сфера отримала рекордні 18 млрд 600 млн гривень. На охорону здоров'я спрямували у 2019 році майже 11 млрд грн, на сферу соціального захисту та соціального забезпечення виділили 8 млрд 300 млн грн.