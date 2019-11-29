У Кличка порахували, що на ремонт Гостиного двору треба пів мільярда

На реконструкцію Гостиного двору на столичному Подолі потрібно від 300 до 500 мільйонів гривень.

Про це під час круглого столу сказав радник Київського міського голови Ігор Луценко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В Києві ще бюджет формується, то ще є шанс офіційно закласти кошти в бюджет. Приблизні підрахунки - від 300 до 500 мільйонів гривень - це мінімальний рівень, що потрібно вкласти, щоб ця будівля знову почала працювати з тими функціями, які були раніше. Тобто, від 300 до 500 мільйонів потрібно викласти, чи з державного, чи з київського бюджету”, - сказав Луценко.

Водночас він зазначив, що наразі Кабінет міністрів не прийняв рішення щодо передачі будівлі Гостиного двору у комунальну власність Києва.

“Зараз потрібно визначитися, по-перше, хто зараз в терміновому порядку буде рятувати цю будівлю від зими, що вже почалася. Друге - хто буде фінансувати ці заходи, тому що в бюджеті держави на наступний рік на це не передбачено ні копійки. Якщо дійсно центральна влада передасть будівлю на баланс київської територіальної громади, то ми зараз хочемо перезавантажити процес громадського обговорення її функціонального призначення. Тоді Київ буде рятувати будівлю, накривати, робити проєкт реставрації”, - сказав Луценко.

Водночас, як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, Київ просить уряд передати будівлю у комунальну власність.

“Місто Київ і київська громада через рішення Київської міської ради неодноразово зверталася і до уряду, і до парламенту про те, що Київ готовий прийняти до комунальної власності будівлю Гостиного двору, з урахуванням того, що розвивається місто Київ, і зокрема Подільський районі і старий Поділ, як туристично приваблива територія”, - сказав він.

За його словами, всі процедурні рішення, необхідні для підготовки рішення уряду, місто Київ і депутатський корпус виконали.

“І намірів про інші плани ми не озвучили. Будівля потребує уваги з точки зору консервації на зиму, хоча критичної ситуації там теж немає. Тому ми ще раз підтверджуємо те, що Гостиний двір було б добре передати до управління громади міста Києва. Ми готові до подальшого діалогу з Фондом держмайна, про обговорення форми його управління в майбутньому. Це повинні бути паралельні процеси і діалог”, - наголосив він.

Як повідомлялося, Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав Укрреставрацію повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.