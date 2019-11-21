У Кличка кажуть, що не давали дозволу будувати ТРЦ "Петрівка"

У Київській міській державній адміністрації не видавали дозвіл на будівництво ТРЦ "Петрівка".

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє сайт міської влади.

"Замовнику ТОВ «Б.В.» надані містобудівні умови та обмеження (МУО) для проєктування об’єкта будівництва на вул. Вербовій, 21, 23 в Оболонському районі від 03.10.2019 № 1248 для будівництва торговельно-громадського центру «Петрівка». Поясню: містобудівні умови і обмеження – це виключно вихідні дані для проєктування, які не є дозволом на будівництво", - повідомив Поворозник.

За його словами, документом визначено граничну висоту проєктування 25 метрів. Остаточна ж висота буде визначена проєктною документацією з урахуванням рішень детального плану територій (ДПТ).

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Проєктними ж пропозиціями відповідного ДТП в межах вул. Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський просп. Набережно-Рибальська, залізнична колія техніко-економічні показники ТЦ «Петрівка» на вул. Вербовій, 21, 23 визначають поверховість у 2, 3, 5 поверхів.

Поворозник підтвердив, що ця ділянка у 2004 році рішенням Київради передана в оренду ТОВ «Солідарність». У березні ж 2010 року Київрада змінила в договорі оренди ТОВ «Солідарність» на ТОВ «Б.В.». Строк оренди земельної ділянки – 25 років, тобто до 2035 року.

«Проєктування ТРЦ планується на земельній ділянці площею 0,9899 га, проте проєктна документація до Департаменту містобудування та архітектури не надавалась», – підкреслив він.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що на місці книжкового і речового ринків Петрівка незабаром може з’явитися однойменний ТРЦ.