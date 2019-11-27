Капремонт у кінотеатрі "Київ" завершать за рік - Кличко

Капітальний ремонт кінотеатру “Київ” триватиме приблизно рік, після чого його відкриють для глядачів.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко під час виїзного засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності у приміщенні кінотеатру «Київ», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Перш за все, нам потрібно зробити проєктування, а потім експерти можуть сказати. Але, на мою власну оцінку, це ...максимум рік, аби привести будівлю в нормальний стан”, - сказав Кличко.

Кличко провів виїзне засідання комісії Київради у кінотеатрі "Київ". Фото: kiev.klichko.org

Він зазначив, що наразі вирішується питання, за які кошти здійснюватиметься капремонт будівлі — київського бюджету чи нового орендаря, який готовий провести ремонт. “Вирішення цієї проблеми лежить у двох площинах. Перше, якщо будівля муніципальна, ми можемо коштом міста відремонтувати її і передати орендарю, або за кошти орендаря зробити цей ремонт для міста. Хочу наголосити, що будівля знаходиться у власності громади, вона без зміни профілю повинна працювати виключно для того, щоб тут показували кіно”, - розповів Кличко.

Крім цього, міський голова спростував інформацію про те, що новий орендар кінотеатру - ТОВ «Сінема-Центр» має заборгованість із орендної плати. “Наше завдання зараз зробити так, щоб кінотеатр запрацював. Спекуляції про те, що власник зараз ніякі гроші не платить (за оренду — ред.), це неправда. Вже 9 мільйонів гривень перераховано у бюджет міста”, - сказав Кличко.

За його словами, новий орендар звернувся до міської влади з проханням зменшити йому орендну плату у випадку, якщо за його кошти здійснюватиметься капітальний ремонт будівлі кінотеатру. “Орендар кінотеатру звернувся з пропозицією, оскільки ця комунальна будівля знаходиться на балансі міста, чи за кошти міста привести в нормальний стан будівлю, чи він за свої кошти зробить ремонт, але частина цих грошей повинна бути врахована як оренда", - повідомив мер.

Під час виїзного засідання журналістам та громадськості показали стан будівлі кінотеатру.

Раніше у КМДА повідомили, що будівля кінотеатру «Київ» перебуває у непридатному до використання за призначенням стані. Такі висновки надано Науково-дослідним інститутом інноваційного будівництва Української академії наук на замовлення нинішнього орендаря – ТОВ «Сінема-Центр».

Як повідомлялося, у квітні 2019 року переможцем відкритого конкурсу на оренду приміщення кінотеатру «Київ», що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ «Сінема-Центр» із пропозицією у 2 млн 119 тис. грн на місяць без ПДВ.