Кінотеатр "Тампере" повернули у власність киян

У Києві прокуратура забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення столичній громаді цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Тампере".

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook.

"Київською місцевою прокуратурою №9 забезпечено реальне виконання рішення суду про повернення столичній громаді цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Тампере", розташованого на вул. Героїв Севастополя у місті Києві", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що наприкінці 2013 року приватне товариство незаконно отримало право власності на цілісний майновий комплекс "Кінотеатр "Тампере" та у подальшому передало його в іпотеку особі-нерезиденту.

У зв’язку з цим прокуратура подала позов про визнання недійсним свідоцтва про право власності комерційної структури на цей об’єкт нерухомості та визнання права власності за територіальною громадою Києва.

"Після тривалого розгляду та повернення Верховним судом справи до суду апеляційної інстанції, Північним апеляційним господарським судом 02.10.2019 прийнято рішення про задоволення позову прокуратури. Наразі вказане рішення виконано, а право власності на даний цілісний майновий комплекс зареєстровано за територіальною громадою міста", - наголосили в прокуратурі.

Фото: Vkieve.net