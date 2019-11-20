У Кличка пояснили, чому подорожчав ремонт Шулявського мосту

На збільшення вартості ремонту Шулявського мосту є об’єктивні причини.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

«Наразі у ЗМІ піднімається хвиля необґрунтованих звинувачень щодо будівництва розв’язки на Шулявці. Так, кошторисна вартість дійсно зросла, це не новина, і це підтверджено ДП «Укрдержекспертиза», - зазначив Поворозник.

За його словами, на це є об’єктивні причини. Зокрема, вартість металоконструкцій балок прогонових будов збільшилася з 75,2 млн грн до 122 млн грн, а металевих конструкцій риштувань опор з 32,5 млн грн до 39,4 млн грн.

Крім цього, за його словами, зросла заробітна плата працівників столичних комунальних підприємств – з 7500 грн до 11000 грн.

"Так, проєкт перезатверджено Розпорядженням КМДА, бо така процедура. Так як і на будь-якому великому будівельному об’єкті бувають збої в роботі, проте міст будується, роботи йдуть активно і вдень і вночі. І, так, автомобільний рух Шулявським мостом запустимо до кінця року. Ми прозорі у видатках, ми відкриті для спілкування з пресою. Прохання, перед тим, як публікувати матеріали про важливі для столиці структурні об’єкти, запитайте, поговоріть із нами теж", - написав Поворозник.