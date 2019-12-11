Джонсон не поїде на саміт ЄС

Президент Європейської Ради Шарль Мішель буде представляти Велику Британію на саміті лідерів країн ЄС цього тижня, оскільки британський прем’єр-міністр Борис Джонсон пропустить саміт.

Про це повідомляє Politico.

"Мішель, президент Європейської ради, буде представляти Сполучене Королівство за відсутності прем'єр-міністра Бориса Джонсона", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн-членів ЄС зберуть на саміті в Брюсселі 12 грудня.

Читайте також: Напередодні саміту ЄС Зеленський закликав продовжити санкції проти Росії

Очікується, що вони продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців, а також заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.