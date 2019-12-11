Джонсон не поїде на саміт ЄС

Джонсон не поїде на саміт ЄС

Укрінформ
Президент Європейської Ради Шарль Мішель буде представляти Велику Британію на саміті лідерів країн ЄС цього тижня, оскільки британський прем’єр-міністр Борис Джонсон пропустить саміт.

Про це повідомляє Politico.

"Мішель, президент Європейської ради, буде представляти Сполучене Королівство за відсутності прем'єр-міністра Бориса Джонсона", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, лідери країн-членів ЄС зберуть на саміті в Брюсселі 12 грудня.

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Очікується, що вони продовжать економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців, а також заслухають доповідь щодо ситуації з виконанням Мінських угод.

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