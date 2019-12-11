ФСБ заявляє, що "Правий сектор" готував теракт у Мурманську

Російська ФСБ заявила про затримання нібито прихильника "Правого сектору", який, як стверджують у спецслужбі РФ, збирався влаштувати теракт в Мурманську.

Про це повідомляє пресслужба ФСБ.

"Припинили діяльність прихильника екстремістської організації "Правий сектор", який готував терористичний акт біля будівлі органів місцевого самоврядування м. Мурманська з використанням саморобного вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.

Росіянина 1983 року народження затримали в Мурманську 10 грудня. Силовики заявили, що затримання відбулося, коли чоловік забирав зі схованки саморобний вибуховий пристрій великої потужності.

Стосовно затриманого порушили кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу РФ "Підготовка терористичного акту".

Яке відношення затриманий має до "Правого сектору" не уточнюється.

У Росії в 2014 році "Правий сектор" оголошено екстремістською організацією, його діяльність заборонена.