У Фінляндії склала присягу наймолодша прем'єрка у світі

У Фінляндії 34-річна Санна Марін склала присягу, ставши наймолодшим прем'єр-міністром у світі.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Марін вступила на посаду у Гельсінкі 10 грудня як глава п'ятипартійної лівоцентристської коаліції разом з чотирма іншими партіями, очолюваними жінками», - йдеться у повідомленні.

Новий міністр фінансів у кабінеті Марін, Катрі Кулмуні, ще молодша за главу уряду - їй 32 роки.

Як зазначає видання, лише одній з партнерів Марін по коаліції понад 35 років.

До цього наймолодшим урядовим главою у світі був 35-річний Олексій Гончарук, нинішній прем'єр-міністр України, який був призначений у серпні цього року.

Фото: Lehtikuva