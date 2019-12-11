У Фінляндії склала присягу наймолодша прем'єрка у світі
Укрінформ
У Фінляндії 34-річна Санна Марін склала присягу, ставши наймолодшим прем'єр-міністром у світі.
Про це повідомляє Daily Mail.
«Марін вступила на посаду у Гельсінкі 10 грудня як глава п'ятипартійної лівоцентристської коаліції разом з чотирма іншими партіями, очолюваними жінками», - йдеться у повідомленні.
Новий міністр фінансів у кабінеті Марін, Катрі Кулмуні, ще молодша за главу уряду - їй 32 роки.
Як зазначає видання, лише одній з партнерів Марін по коаліції понад 35 років.
До цього наймолодшим урядовим главою у світі був 35-річний Олексій Гончарук, нинішній прем'єр-міністр України, який був призначений у серпні цього року.
Фото: Lehtikuva