Представник Угорщини вів "Twitter-трансляцію" із закритого засідання Ради ЄС

Засідання Ради Євросоюзу, що відбулося у вівторок, 10 грудня, і присвячене порушення правових норм Угорщиною, супроводжувалося витоками в соцмережі.

Як передає DW, офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач від початку засідання публікував у Twitter іронічні коментарі про події, називаючи представників Євросоюзу "оркестром Сороса".

Фінський міністр у європейських справах Тітті Туппурайнен, коментуючи поведінку Ковача, назвала його твіти "антисемітськими", попередивши, що порушення конфіденційності засідання є серйозним порушенням. Фінляндія зараз головує в Раді ЄС.

Між тим парламент Угорщини ухвалив у вівторок ряд законопроєктів, що обмежують, на думку критиків, незалежність судів і можливість протестів у будівлі парламенту. Згідно з одним із них, який опозиція охрестила "законом намордника", голова парламенту отримає право штрафувати та виключати із засідань депутатів, якщо вони висловлюють свій протест у будівлі парламенту.