Рада ЄС ухвалила висновки Єврокомісії щодо підготовки Боснії і Герцеговини до членства

Рада міністрів ЄС із загальних справ, засідання якої відбулося у вівторок у Брюсселі, ухвалила висновки Єврокомісії стосовно заявки Боснії і Герцеговини щодо набуття членства в Євросоюзі.

Текст відповідної резолюції оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Висновки Єврокомісії, які були зроблені 29 травня, надають широку дорожню карту реформ для того, щоб провести та підтримати країну на шляху до інтеграції в ЄС. У резолюції Рада ЄС привітала висновки Єврокомісії та закликала виконавчі та законодавчі органи всіх рівнів влади розпочати реалізацію ключових пріоритетів, які визначаються у висновках (ЄК), у відповідності із правомірним бажанням громадян Боснії і Герцеговини просуватися далі до Європейського Союзу», - йдеться у документі.

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Як вже повідомляв Укрінформ, Європейська Рада під час зустрічі у Брюсселі 15 жовтня поточного року не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією. Проти виступили Франція, Нідерланди та Данія, уряди яких вважають, що згадані Балканські країни зробили недостатньо перетворень для такого кроку.

Пізніше нездатність Європейської Ради прийняти відповідне рішення була піддана критиці з боку керівників Єврокомісії та депутатів Європейського Парламенту, які назвали таку відмову стратегічною помилкою, що підриває авторитет самого Європейського Союзу та відкриває шлях для впливу на регіон для "інших сил".