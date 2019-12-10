Справа про імпічмент: демократи висунули Трампу звинувачення за двома статтями

Демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Про це заявив голова юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлер, повідомляє CNN.

“Зловживання владою є порушенням, яке підпадає під імпічмент, для президента, який використовував владу для отримання неправомірної персональної вигоди, і при цьому ігнорував національні інтереси. Саме це президент Трамп зробив, коли вимагав і тиснув на Україну для втручання в наші президентські вибори у 2020 році”, - сказав він.

За словами Надлера, інша стаття стосується перешкоджання роботі Конгресу.

“Президент, який вважає, що він стоїть поза підзвітністю, над американськими громадянами та над повноваженнями Конгресу щодо імпічменту, який має на меті захищати від загроз нашим демократичним інституціям, є президентом, який бачить себе поза законом”, - додав він.

Раніше американське видання The Hill повідомило, що демократи у Палаті представників США у вівторок, 10 грудня, планують висунути звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі доручила Надлеру підготувати офіційні звинувачення щодо Трампа.

Фото: The White House