Імпічмент Трампа: конгресмен Шифф розкрив стратегію

Голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф вважає, що в ході імпічменту Трампа слід зосередити обвинувачення на тих пунктах, яких стосується переважна частина свідчень.

Про це інформує Голос Америки.

"Така завжди була моя стратегія... звинувачувати в тих (пунктах), за якими існують найбільш сильні й непереборні докази, і не прагнути висувати звинувачення за всіма (пунктами), навіть якщо можливі звинувачення з інших питань", - цитує мовник інтерв'ю Шиффа телеканалу CBS.

Зазначається, що це висловлювання пролунало у відповідь на запитання, чи збираються демократи включити в список обвинувачень матеріали, які стосуються перешкоджання правосуддю з доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання РФ у вибори 2016 року.

Як повідомлялося, у звіті, підготованому трьома комітетами Палати представників Конгресу США, які розслідували можливість імпічменту Трампа, наводяться "численні незаперечні докази" його посадових зловживань.

"Слідство щодо імпічменту встановило численні та незаперечні докази того, що президент Трамп зловживав повноваженнями своєї посади, аби домогтися втручання з-за кордону заради особистої політичної вигоди", - заявив Адам Шифф, який очолює розслідування щодо імпічменту.

Фото: Congressman Adam Schiff, Facebook