Маас не бачить причин знімати євросанкції з Москви

Очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що не вбачає жодних причин для зміни санаційного режиму Євросоюзу щодо РФ.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці німецького МЗС у Twitter.

"Внесок Росії у пошук миру в Україні є ключовим для поліпшення відносин між ЄС і РФ. Люди на сході України занадто довго чекали миру. На цей момент немає причин змінювати режим санкцій ЄС", - заявив Маас.

Як відомо, 9 грудня у Парижі відбуваються переговори в нормандському форматі щодо конфлікту на Донбасі, після яких український президент Володимир Зеленський також має провести двосторонню зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним.