Понад 630 кілометрів: Паризький регіон паралізували рекордні затори

Унаслідок масового страйку, організованого профспілками, у столичному регіоні утворилися гігантські затори в 631 кілометр.

Про це повідомляє BFMTV.

"У зв’язку з продовженням страйку у Франції затори у паризькому регіоні вранці у понеділок побили рекорд і сягнули аж 631 кілометра", - йдеться в повідомленні.

Цей рекорд був побитий в понеділок о 8:53 за місцевим часом. Останній рекорд був у жовтні минулого року - 629 кілометрів.

Повідомляється, що напередодні нового дня демонстрацій у Франції, запланованого на вівторок, компанія SNCF, оператор французьких залізниць, а також паризький оператор автобусів та метро RATP оголосили про перебої в роботі транспорту.

Як відомо, після успіху загальнонаціонального страйку у Франції 5 грудня, коли профспілки вивели на демонстрації понад 800 тисяч людей по всій країні, організатори вирішили продовжити його. Новий день масових протестів буде у вівторок.

Абсолютний рекорд заторів у паризькому регіоні - 739 кілометрів - датується лютим минулого року. Тоді транспортний колапс був спричинений сильним снігопадом.