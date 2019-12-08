У Мінську другий день протестують проти інтеграції з Росією

У Мінську другий день проходить акція протесту проти "поглиблення інтеграції" Білорусі з Росією.

Про це повідомляє TUT.by.

"Організатори акції прийняли резолюцію і висловилися проти глибокої інтеграції з Росією", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, на Жовтневій площі Мінська зібралося близько 500 осіб.

Акція протесту проти поглибленої інтеграції в Мінську / Фото: ТУТ.BY

Люди тримають біло-червоно-білі прапори і скандують по-білоруськи «Ніяких союзів з імперською Росією!», «Хай живе Білорусь!», «Незалежність!».

У деяких активістів в руках плакати з написами: «Прощай, немытая Россия!», «За Білорусь без Лукашенка».

Акцію не узгоджено з міською владою, і представники силових відомств періодично про це нагадують.

Як повідомлялося, 7 грудня в Сочі відбулися переговори влади Білорусі й Росії на чолі з президентами Олександром Лукашенко і Володимиром Путіним про поглиблену інтеграцію в Союзній державі.

У Мінську в цей день пройшли акції протесту проти «поглибленої інтеграції з Росією».

Наступну зустріч Лукашенка і Путіна заплановано на 20 грудня в Санкт-Петербурзі. На цей день білоруські опозиційні політики вже запланували акцію протесту.