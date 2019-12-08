У Мінську другий день протестують проти інтеграції з Росією
Про це повідомляє TUT.by.
"Організатори акції прийняли резолюцію і висловилися проти глибокої інтеграції з Росією", - йдеться в повідомленні.
За даними видання, на Жовтневій площі Мінська зібралося близько 500 осіб.
Акція протесту проти поглибленої інтеграції в Мінську / Фото: ТУТ.BY
Люди тримають біло-червоно-білі прапори і скандують по-білоруськи «Ніяких союзів з імперською Росією!», «Хай живе Білорусь!», «Незалежність!».
У деяких активістів в руках плакати з написами: «Прощай, немытая Россия!», «За Білорусь без Лукашенка».
Акцію не узгоджено з міською владою, і представники силових відомств періодично про це нагадують.
Як повідомлялося, 7 грудня в Сочі відбулися переговори влади Білорусі й Росії на чолі з президентами Олександром Лукашенко і Володимиром Путіним про поглиблену інтеграцію в Союзній державі.
У Мінську в цей день пройшли акції протесту проти «поглибленої інтеграції з Росією».
Наступну зустріч Лукашенка і Путіна заплановано на 20 грудня в Санкт-Петербурзі. На цей день білоруські опозиційні політики вже запланували акцію протесту.