Туреччина продовжує екстрадицію терористів ІДІЛ

Туреччина продовжує екстрадувати терористів ІДІЛ до країн їхнього громадянства, сьогодні відбулася ще одна екстрадиція – до Австралії.

Про це заявило МВС Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Екстрадиція іноземних терористів до їхніх країн триває. У цьому контексті сьогодні один австралієць був депортований до своєї країни», - повідомили у міністерстві внутрішніх справ Туреччини.пожежі

Туреччина на початку листопада оголосила про початок екстрадиції представників терористичної організації ІДІЛ зі своєї території до країн, відповідно до їхнього громадянства.

Тоді було повідомлено, що на території країни утримується під вартою близько 1,2 тисячі бойовиків, ще 287 були затримані під час військової операції на півночі Сирії. Загалом це представники близько 40 країн. Процес екстрадиції терористів з країни було розпочато 11 листопада. Вже було здійснено кілька екстрадицій, зокрема до США та країн ЄС.