Сирійці повертаються в Тель-Аб’яд

Сирійські біженці повертаються в місто Тель-Аб’яд, адміністративний центр провінції Ракка, що на півночі країни, після того, як воно було звільнене від підрозділів Робітничої партії Курдистану та курдських загонів народної самооборони (PKK/YPG) в ході операції ЗС Туреччини «Джерело миру».

Про це повідомляє CNN Turk.

«У сирійське місто Тель-Аб’яд повернулося 508 сирійців», - йдеться у повідомленні.

Ці громадяни прибули на 48 автомобілях в Аккале та перетнувши кордон через контрольно-перепускний пункт, повернулися на територію Сирії.

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Як повідомлялося раніше, за 9 днів проведення операції "Джерело миру" ЗС Туреччини було взято під контроль 111 населених пунктів, нейтралізовано 765 терористів, а також звільнили територію площею 1,5 тисячі квадратних кілометрів.

Фото: www.cnnturk.com