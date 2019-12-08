Вбивство чеченського командира у Берліні: Бундесвер вимагає заходів проти РФ

Міністр оборони Німеччини і глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер закликала вжити нових заходів щодо Росії через убивство чеченського польового командира у Берліні в серпні цього року.

Про це вона заявила виданню Bild am Sonntag, повідомляє dpa.

«Федеральному уряду доведеться обговорити і прийняти рішення щодо подальших заходів реагування», - сказала Крамп-Карренбауер.

За її словами, це вбивство вносить напруження у відносини між Німеччиною та Росією.

«Докази багато важать. Разом з убивствами у Великій Британії та іншими російськими діями це створює досить тривожну картину», - сказала лідер ХДС.

Як повідомлялося, 40-річний громадянин Грузії Залімхан Хангошвілі був застрелений у парку в берлінському мікрорайоні Моабіт 23 серпня. Міністерство закордонних справ Німеччини 4 грудня оголосило про висилання двох російських дипломатів, мотивувавши це серйозними підозрами щодо причетності до цього вбивства російських спецслужб.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала Росію за надання недостатньої допомоги німецьким слідчим.