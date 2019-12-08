США і "Талібан" відновили переговори

США і рух "Талібан" після тримісячної перерви відновили мирні переговори в Катарі, головна мета яких – підготовка до внутрішньоафганського діалогу.

Про це інформує Голос Америки з посиланням на джерело в адміністрації США.

«Залмай Халілзад, спецпредставник Держдепартаменту щодо встановлення миру в Афганістані, знову очолив американську делегацію. Переговори проходять в Досі, столиці Катару, де перебуває керівництво воєнізованого угруповання... Мета обговорення – зниження насильства, що має привести до внутрішньоафганських перемовин і перемир'я», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, переговори поновилися після тримісячної перерви, ініційованої Дональдом Трампом.

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Наприкінці зустрічі, що відбулася в суботу, представник "Талібану" написав у Twitter, що сторони продовжать дискусію в неділю.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп, який прибув у День подяки до Афганістану, заявив, що переговори з талібами можуть завершитися угодою, яка приведе до перемир'я.