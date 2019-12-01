Одного з ватажків Талібану вбили в Афганістані

Один з ключових ватажків терористичного руху Талібан був вбитий у зіткненні з урядовими силами у провінції Джаузджан в Афганістані.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Місцевий чиновник заявив, що високопоставлений ватажок Талібану загинув у сутичці з силовиками у провінції Джаузджан на півночі Афганістану", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Верховний лідер Ірану засудив візит Трампа до Афганістану

Карі Нуріддін та його четверо охоронців були вбиті в окрузі Менгаджик, ще четверо бойовиків поранені в результаті сутички.