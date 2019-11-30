Верховний лідер Ірану засудив візит Трампа до Афганістану

Аятолла Алі Хаменеї назвав візит глави Білого дому до Афганістану образливим для цієї країни.

Про це інформує Анадолу.

«Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї засудив візит президента США Дональда Трампа до Афганістану та візит віцепрезидента Майка Пенса до Іраку. Як написав верховний лідер Ірану в Twitter, ці візити образливі для Афганістану й Іраку», - йдеться в повідомленні.

«Американці здійснюють несподіваний візит у яку-небудь країну. І під час візиту не відвідують представників влади та столицю цієї країни. Вони відвідують свої бази. Вони явно ображають свободу і незалежність народів цих країн», - написав Хаменеї.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, аби привітати військових з Днем подяки. Перебуваючи в цій країні, Трамп заявив, що переговори з талібами можуть завершитися угодою, яка приведе до перемир'я.

Фото: irna.ir