Ізраїль розглядає варіант бомбардування Ірану

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац допустив можливість бомбардування Ірану, щоб зупинити його ядерну програму.

Про це він заявив у інтерв'ю Corriere della Sera.

На запитання чи готовий Ізраїль вдатися до бомбардування Ірану, Кац відповів: «Так, це варіант. Ми не дозволимо Ірану здобути ядерну зброю. Якщо це буде остання можливість запобігти цьому, ми будемо діяти військовим способом».

За його словами, розробка та випробування Іраном ракет великої дальності, що здатні нести ядерну зброю, загрожує не тільки Ізраїлю та Саудівській Аравії. Міністр зазначив, що санкції США проти Ірану є дієвим інструментом, але, на його думку, європейські країни мають займати більш жорстку позицію щодо Тегерана.

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Атаки Ірану проти Саудівської Аравії та нафтових танкерів дають зрозуміти, що Іран все ще відчуває себе сильним. Дані розвідки говорять про те, що Тегеран має намір знову вдарити по країнах Перської затоки. На думку міністра, загроза санкцій недостатня: єдиний надійний стримуючий фактор - це військова загроза, спрямована безпосередньо проти режиму.