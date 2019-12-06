Учасники ядерної угоди закликали Іран повернутися до її виконання

Учасники ядерної угоди закликали Іран повернутися до її виконання

Заява
Укрінформ
Учасники Спільного всеосяжного плану дій (JCPoA) з ядерної програми Ірану закликали Тегеран до повного виконання зобов’язань за угодою, а також наголосили на необхідності стриманості для уникнення подальшої ескалації напруги.

Про це йдеться у заяві головуючої на цій зустрічі генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Хельги Шмід (Helga Schmid), яка оприлюднена на сайті цієї євроінституції.

"У продовження спільної заяви, зробленої у Нью-Йорку у вересні під час міністерської зустрічі E3/EU+2 та Ірану, сторони рішуче запросили Іран зробити всі необхідні кроки до повної імплементації власних ядерних зобов’язань та уникати подальших дестабілізуючих кроків у цьому сенсі, і при цьому наголосили на важливості зберегти економічні вигоди для Ірану від участі у СВПД", - йдеться у заяві.

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Учасники міністерської зустрічі у Відні за участі країн Е3+2 (Китай, Франція, Німеччина, Росія, Британія) та Ірану визнали, що Тегеран виконував свої зобов’язання протягом 14 місяців після прикрого виходу з угоди Сполучених Штатів, та поновлення ними економічних санкцій, які не дозволили Ірану скористатися перевагами скасування міжнародних санкцій. Учасники нагадали, що СВПД є багатостороннім досягненням та ключовим елементом глобальної архітектури з ядерного нерозповсюдження.

Сторони підкреслили та підтримали ключову роль Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ (IAEA) у моніторингу та верифікації виконання Іраном зобов’язань за СВПД та резолюцією РБ ООН 2231 (2015).

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Сторони також привітали зусилля Китаю та Великої Британії у реалізації проєкту з модернізації іранської атомної станції в місті Арак. Сторони взяли до уваги нещодавній розвиток подій на атомному об’єкті у місті Фордов (де Іран проводив збагачення урану у порушення СВПД – ред.) та підтримали зусилля Росії з продовження імплементації проєкту стабільних ізотопів. Сторони також вітали рішення урядів Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Швеції та Норвегії приєднатися до програми INSTEX (механізм з розвитку міжнародної торгівлі з Іраном – ред.), включаючи перспективу подальшого його відкриття для економічних операторів з третіх країн.

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Учасники зустрічі висловили вдячність за дипломатичні зусилля, які були зроблені для послаблення напруги, та наголосили на необхідності всіх сторін, що залучені до переговорів, виявляти гнучкість для досягнення результату.

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