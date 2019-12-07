Трамп призупинив визнання мексиканських наркокартелів терористами

Президент США Дональд Трамп призупинив процес офіційного визнання мексиканських наркокартелів як терористичних організацій.

Про це інформує BBC.

"Президент США Дональд Трамп призупинив плани щодо легального визнання мексиканських наркокартелів як терористичних угруповань", - йдеться у повідомленні.

Трамп призупинив процес на прохання свого мексиканського колеги Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Всі необхідні процедури завершені, щоб оголосити мексиканські картелі терористичними організаціями.

"Законодавчо ми готові до цього", - заявив Трамп.

Він додав, що його мексиканський колега - це людина, яку він любить і поважає. "Це людина, яка так добре працює з нами", - зазначив американський президент. Тому, за його словами, і погодився призупинити процес.

Президент США не прокоментував як довго триватиме затримка процесу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп має намір офіційно визнати мексиканські наркокартелі як терористичні угруповання. Він пообіцяв "війну проти наркокартелів" після смертельного нападу їх представників на американських громадян, які подорожували територією Мексики.

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Так, 4 листопада в ході цього інциденту, який стався у віддаленому районі на півночі Мексики, загинули 3 жінки та 6 дітей зі змішаної американсько-мексиканської мормонської сім’ї. Після даної трагедії родичі загиблих подали в Білий Дім петицію з вимогою визнати членів наркокартелів терористами.

Протягом останніх 15 років у Мексиці внаслідок війн між потужними наркокартелями загинули десятки тисяч людей. У деяких районах країни наркоторговці фактично тримають усю місцеву владу у своїх руках й утримують власні добре озброєні армії.

Фото: flickr.com/photos/whitehouse