Швеція очолить ОБСЄ у 2021 році, а Польща - у 2022

Швеція очолить ОБСЄ у 2021 році, а Польща - у 2022

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Укрінформ
Швеція перебере на себе річне головування в ОБСЄ у 2021 році, а Польща - у 2022.

Таке рішення прийнято під час 26 засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що проходить у Братиславі.

"З гордістю повідомляємо, що Швеція призначена на Головування ОБСЄ у 2021 році", - написала у Twitter міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Вона запевнила, що Швеція працюватиме над "розбудовою та збереженням миру і безпеки в Європі".

Водночас, МЗС Польщі повідомило про своє головування в Організації з безпеки та співробітництва у 2022 році.

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"Польща перебере на себе головування в ОБСЄ у 2022 році. Дякуємо країнам-учасницям ОБСЄ за вашу підтримку", - йдеться у дописі польського відомства у Twitter.

Як відомо, у 2020 році в ОБСЄ головуватиме Албанія.

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