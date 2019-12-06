Швеція очолить ОБСЄ у 2021 році, а Польща - у 2022

Швеція перебере на себе річне головування в ОБСЄ у 2021 році, а Польща - у 2022.

Таке рішення прийнято під час 26 засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, що проходить у Братиславі.

"З гордістю повідомляємо, що Швеція призначена на Головування ОБСЄ у 2021 році", - написала у Twitter міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Proud to announce that Sweden has been appointed chair of @OSCE in 2021. Sweden will work with strong commitment to build and safeguard peace and security in Europe. pic.twitter.com/HGrMOfXIW5 — Ann Linde (@AnnLinde) 5 грудня 2019 р.

Вона запевнила, що Швеція працюватиме над "розбудовою та збереженням миру і безпеки в Європі".

Водночас, МЗС Польщі повідомило про своє головування в Організації з безпеки та співробітництва у 2022 році.

Читайте також: Австралія в ОБСЄ закликала Росію поважати територіальну цілісність України

"Польща перебере на себе головування в ОБСЄ у 2022 році. Дякуємо країнам-учасницям ОБСЄ за вашу підтримку", - йдеться у дописі польського відомства у Twitter.

Poland will assume the chairmanship of OSCE in 2022! Thank you #OSCE participating states for your support!#OSCEMC19 pic.twitter.com/bQJFeX2k1F — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) 5 грудня 2019 р.

Як відомо, у 2020 році в ОБСЄ головуватиме Албанія.