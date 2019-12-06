Убивство чеченського командира: Берлін наполягає, аби Москва долучилась до розслідування

Німецькі слідчі вважають, що за вбивством учасника чеченської війни Зелімхана Хангошвілі стоять російські спецслужби та розраховують на допомогу РФ у розслідуванні.

Про це в п`ятницю на брифінгу зазначила представник уряду ФРН Ульрике Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Четвертого листопада Генпрокуратура взяла цю справу до розслідування через те, що є первинна підозра, що за злочином стоять структури держави Росія або її автономної частини – Чечні», - сказала Деммер.

З точки зору федерального уряду, у такий ситуації російська сторона має надати допомогу слідству.

Представник МЗС Крістофер Бургер нагадав, що 20 листопада в Міністерство було викликано посла РФ у ФРН, якому були заявлено про те, що німецькій стороні бракує допомоги в справі розслідування вбивства учасника чеченської війни Зелімхана Хангошвілі.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ ФРН оголосило двох співробітників посольства РФ у Німеччині персонами нон грата. Цей крок німецька влада пояснила реакцією на той факт, що російська сторона, попри неодноразові прохання, не брала достатньої участі у розслідуванні вбивства учасника чеченської війни Зелімхана Хангошвілі, яке, на думку слідчих, могло бути виконане "на замовлення або державних установ Російської Федерації, або Автономної Чеченської Республіки як частини РФ".

Зелімхан Хангошвілі був убитий у Берліні 23 серпня пострілом у потилицю.

Підозрюваного в убивстві затримали - ним виявився громадянин РФ.

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Хангошвілі воював у Другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він багато років працював у Грузії та Україні. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі.

До Німеччини Хангошвілі переїхав після того, як у 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах.