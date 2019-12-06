Фігуранта "московської справи" Чирцова засудили до року позбавлення волі

Тверський районний суд Москви визнав обвинуваченого у «московській справі» Микиту Чирцова винним у застосуванні насильства до представника влади і засудив його до року колонії.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Визнати Чирцова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 318 КК РФ. Призначити Чирцову покарання у вигляді одного року позбавлення волі з відбуванням покарання... в колонії загального режиму», - йдеться у вироку.

Згідно з матеріалами справи, Чирцов 27 липня у Столешниковому провулку в центрі Москви штовхнув поліцейського в ділянку грудей і плеча, через що той відчув біль.

Прокурор просив засудити Чирцова до 3,5 року колонії загального режиму. Захист же наполягав на виправданні через відсутність в його діях складу інкримінованого злочину.

Виносяться вироки й іншим учасникам «московської справи». Два з них виявилися м'якшими, ніж очікувалося. Так, студент ВШЕ Жуков отримав три роки умовно за обвинуваченням «в екстремістських закликах» (за підсумками сфабрикованої експертизи його відеороликів в YouTube). Павла Новикова засудили до штрафу в розмірі 120 тисяч рублів. Новикова звинувачували в «насильстві над представником влади» через те, що він нібито вдарив поліцейського по шолому і по плечу пластиковою пляшкою. Новиков визнав вину, а співробітник МВС заявив, що «пробачив Новикова».

Також очікується вирок Володимиру Ємельянову, якого звинувачують в тому, що на акції він застосував насильство до бійця ОМОНу, «насильно схопивши останнього ззаду за формене обмундирування». Ємельянов не визнає вину: за його словами, він намагався зупинити незаконні дії з боку співробітників Росгвардії, які розганяють протест.

Як повідомлялося, в центрі Москви 27 липня, 3 і 10 серпня проходили несанкціоновані владою акції на підтримку незареєстрованих кандидатів у депутати Мосміськдуми, вибори до якої були призначені на 8 вересня. Поліція, Росгвардія жорстко розганяли мирні протести. Також під час акцій були затримані понад тисячу осіб.

Після цього Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про масові безпорядки (ст. 212 КК РФ) і більше десятка справ про застосування насильства щодо співробітників правоохоронних органів (ст. 318 КК РФ).